"الزراعة" تستعرض تقريرا حول إنجازات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

كتبت أسماء نصار

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بإنجازات وخطة مركز التنمية المستدامة، بمحافظة مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحقيق التنمية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، في مطروح، وفقا لرؤية القيادة السياسية.

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز، إن التقرير اشتمل على إنجازات المركز في عدد من المجالات وهى: حصاد المياه وتنمية الوديان، أنشطة الخدمات الإرشادية الزراعية للحاصلات البستانية والمحاصيل الحقلية، فضلا عن انشطة تنمية المرآة البدوية، وأنشطة الثروة الحيوانية وتنمية وادارة المراعى، اضافة الى أنشطة البحوث التطبيقية.

وأضاف زغلول أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، نفذ عددا من المشروعات التنموية الهامة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، لافتا الى انه تم التركيز على استخدام الموارد الطبيعية بالمحافظة بطريقة أكثر استدامة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 482 بئر نشو بسعة تخزينية 51191.2 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار ل 482 مستفيد، كذلك تم إنشاء وصيانة (149) بئر نشو وابار رومانية بسعة تخزينية لمياه الامطار 87325.4 م3 ل 750 مستفيد، فضلا عن تطهير وصيانة داخلية وخارجية عدد 249 بئر نشو بسعة تخزينية 38671.78م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار ل 249 مستفيد.

وأضاف زغلول أنه تم التدخل لمعالجة الاثار المترتبة على السيول التى حدثت فى نوفمبر 2020 بمطروح، حيث تم صيانة وتطوير (80) سد اسمنتي بسعة تخزينية لمياه الامطار 80ألف م3 بطول حوالى 4 كم طولى داخل الاودية المختلفة ل 80 اسره للتنمية الزراعية لمساحة 120 فدان، اضافة الى تنفيذ 2 محطة تحلية في مركزي براني والنجيلة من المناطق الجنوبية والتي تفتقر الى مياه الامطار بطاقة 50م3 يوم / محطة لاستفادة حوالى 170 أسرة.

واوضح رئيس المركز أنه تم أيضا العمل على زيادة الانتاجية المحصولية من وحدتى الارض والمياه عن طريق، اقامة حوالى 4360 حقل ارشادى فى الانشطة الزراعية المختلفة والمتابعة الميدانية والدورية من الكوادر البحثية بالمركز، لزراعة الشعير والزيتون، واللوز، بمراكز وقرى مطروح وسيوة، كذلك تم توزيع مبيدات زراعية واسمدة لجميع المواقع الارشادرية المنفذه والتدريب على اجراء افضل المعاملات الزراعية المثلى، كما تم انتاج عدد 20000 شتلة مورنجا.

وفي مجال الإدارة الرشيدة للمراعى وتنمية الثروة الحيوانية، قال زغلول انهم تم تشكيل فريق عمل من المتخصصين بالمركز لدراسة رؤية المركز فى تنمية المراعي في مناطق النجيلة وبراني ورأس الحكمة ومطروح، وتم انشاء خريطة خاصة بتنمية المراعي،.حيث تم انتاج 45 ألف شتلة شجيرات مراعي علفية من الأنواع النباتية المختلفة (الاكاسيا – القطف الاسترالي – البرسيم الشجيري – الحلاب)، وتم زراعة 20 ألف شتلة على مساحة 200 فدان وتم تحديد مواقع 200 فدان أخرى من المراعي المتدهورة لزراعتها بباقي الشتلات المنتجة بمناطق رأس الحكمة وبراني، كذلك تم تجميع حوالي 364 كجم من تقاوي النباتات الرعوية الطبيعية الحولية (الاقحوان – السسبان – التفل - ..) واعادة بذرها ونشرها في مساحة 100 فدان من المناطق المتدهورة بمناطق براني والنجيلة، فضلا عن تجميع عدد 250 كجم من تقاوي الغرنبوش الرعوية المستساغة المهددة بالانقراض ليتم اعادة بذرها ونشرها فى مساحة 50 فدان من المراعي المتدهورة بالنجيله.

واضاف رئيس المركز انه تم انتاج 100 الف شتلة من محصول العلف الاخضر البانيكم المتحمل لملوحة مياه الرى تصل لحوالى 10 الاف جزء فى المليون، والعالي الانتاجية والقيمة الغذائية، تم زراعة عدد 20 حقل ارشادي للتوسع في زراعة نبات البانيكم، حيث تم زراعة تلك الحقول فى مناطق غرب مطروح، وسيوة وجارة أم الصغير، اضافة الى تدريب 70 طالب من مدرسة الزراعة المطرية على انتاج وزراعة شتلات محصول البانيكم والشجيرات العلفية الرعوية، وتحديد مساحة 5 آلاف فدان مراعى للبدء فى تنميتها وادارة وصيانة تلك المراعي وتم تنمية 1230 فدان وذلك تمويل مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية والممول ( مكون محلي ) بمناطق غرب مطروح ( النجيلة وبرانى) وشرق مطروح ( مرسى مطروح – الضبعة )، اضافة الى تنفيذ عدد 70 بئر نشو سعة البئر 150م3 و 10 سوندا و 100 سد حجري كنتوري، وانشاء 2 صوبة لانتاج شتلات المراعي.

واشار الى ان المركز عمل ايضا على تعزيز وخلق فرص عمل للشباب والمرأة بمطروح، حيث تم توزيع 30 بطارية تربية دواجن على السيدات بقرية ام الصغير (الجارة)، وانشاء عدد 21 فصل لمحو امية السيدات ب 280 سيدة، كما يجرى حاليا انشاء عدد 400 برج حمام شامل 25 زوج حمام /برج لزيادة دخل الاسر الفقيرة بالمجتمعات المحلية، كما تم تدريب عدد 38 طالبة على الصناعات اليدوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، و 120 طالب على تكنولوجيا الزراعة المطرية.

وقال زغلول انه تم ايضا تطبيق التكنولوجيات الحديثة الناتجة عن انشطة مركز البحوث التطبيقية من خلال: حديث منظومة الرى فى حوالى 70 فدان عن طريق انشاء شبكات للرى بالتنقيط فى سيوة، واطلاق برنامح المكافحة الحيوية لسوسة النخيل فى سيوة باستهداف 10 الف نخلة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى اطلاق برنامج الترايكوجراما للمكافحة.

ومن جهته قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، انه تم تطهير 60 بئر روماني بسعة تخزينية 38641 م3، وتنفيذ 2 محطة تحلية في مركزي براني والنجيلة من المناطق الجنوبية والتي تفتقر الى مياه الامطار، كما تم تنفيذ الممارسات الزراعية لعدد 200 فدان لعدد 200مستفيد، كما تم اعداد أطلس المياه الجوفية للساحل الشمالي الغربي، لتوفير خرائط دقيقة لأوضاع المياه الجوفية من حيث العمق والكمية والنوعية بما يوفر أموال المواطنين والتي تنفق على أعمال الحفر العشوائي ووضع أسس علمية لإدارة الموارد المائية لرفع كفاءة اﻹستغلال وضمان اﻹستدامة بما يكفل تعزيز وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية بالمنطقة.

واضاف الامير انه تم انشاء ابار نشو للمراعى بسعة إجماليه 10500 م3 بالعدد 70 تم تنفيذ 60 بئر بإجمالي 8942 م3، كما تم انشاء 10 جابيات بسعة تخزينية 1500 م3 بواقع 150 م3 لكل جابية بالعدد 10 تم تنفيذ عدد 13 جابية للمراعى والبساتين والشرب بإجمالي سعة تخزينية 1950 م3، فضلا عن تنفيذ سدود حجرية في وحدة رعوية واحدة مساحة 60 فدان، وحفر 10 آبار، كما تم تركيب 5 محطات ارصاد بوحدات الدعم الفني ومركز البحوث التطبيقية، واحلال وتجديد صوبة ربع فدان واخرى نصف فدان لانتاج شتلات المراعي، فضلا عن توريد الالات ومعدات لمركز البحوث التطبيقية، واحلال وتجديد وحدة الدعم الفني بمطروح، اضافة الى وريد وتركيب 4 محطات تحلية بوحدات الدعم الفني ومركز البحوث التطبيقية، وانشاء 4 صوب زراعية لانتاج شتلات البساتين.