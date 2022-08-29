اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:06 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 03:25 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد صلاح عبدالباقي؛ للتعزية في وفاة السيد إمام حامد، وإبلاغ أسرته خالص عزاء ومواساة سيادته.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي

رئاسة الجمهورية

مصر



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