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الرئيس السيسى يؤكد لبرهم صالح دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:21 م
الرئيس السيسى يؤكد لبرهم صالح دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع اخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.
 
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم واعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أى اعتبار حفاظاً على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب فى المساهمة بأى جهد مشترك لإنهاء أى تصعيد ومواجهات.
 
ومن جانبه أعرب الرئيس برهم صالح، عن خالص التقدير للرئيس على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي

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العراق

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