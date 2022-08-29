الدكتور أسامة قاعود وكيلا لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية، قرار بتعيين الدكتور أسامة قاعود وكيلا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات، ورئيسا لقسم العلوم الأساسية .

وكانت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، قد نظمت مشروع تنموى متكامل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية " منشية دملو" مركز قويسنا، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر والقائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئيه.

وأوضح الدكتور خالد جعفر ، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر ، إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المشاريع التنمويةو القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأكد منير مدير عام المشروعات البيئيه، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموى وجد إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك المشاريع التنموية لخدمة أهالى القرية .

وفى السياق ذاته عقدت العديد من الندوات التوعوية بالتعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومى للمرأة تناولت العديد من الموضوعات واهمها ندوة عن الشائعات المغرضه وكيفية مواجهتها.

، ندوة عن الحوار الوطني والمجتمعى ودوره في ترسيخ الديمقراطية ،وحاضر بالندوتين الأستاذ عبد الخالق الخولى المستشار الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة، ندوة عن طرق الذبح الآمن للدواجن والوقاية من مرض انفلونزا الطيور، ندوة عن دور المرأة في المجتمع ، وحاضر بالندوتين الدكتوره سهام حمدى رئيس قسم الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري ، وعضو المجلس القومي للمرأة ،ندوة عن التفكك الأسري وأسبابه، وآثاره على الأسرة والمجتمع ، وحلولها ، حاضر بالندوة الأستاذه هاله فتحى باحث إجتماعى بقطاع التعليم ،ندوة بعنوان محو الأمية الألكترونية ، وحاضر بها الأستاذ محمد عبد الخالق باحث بالإدارة العامة للمشروعات البيئية.

وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 581 حالة، منها عظام 65حالة، وجلدية 96 حالة، ، ورمد 70،ندوات توعوية 350مستفيد .