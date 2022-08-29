الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا داخل فى فندق بمحافظة النجف الأشرف

وكالات

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، إخماد حريق اندلع داخل فندق في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائي موضوعة أعلى سطح بناية فندق ومطعم "ديار الكريم" الواقع في شارع الهاتف وسط محافظة النجف الأشرف".

وأضافت، أن " فرق الدفاع المدني استنفرت وبدأت بإخلاء النزلاء الأجانب من جنسيات متعددة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مبينة انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".