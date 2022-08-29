الداخلية تضبط 25 جهازا للكشف عن الآثار والمعادن

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عـن الآثــار من الخــارج دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة ودون ســداد الضرائـب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها ، وقيامه بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة "الإنترنت" للترويج لبيع تلك الأجهزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (25 جهاز يتم إستخدامهم فى الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول "بحفصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات نصية ورسائل متبادلة تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وكذا نشاطه الإجرامى فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بحوالى 6 مليون جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.