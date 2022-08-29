الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في أسيوط وتضبط 16 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 16 قطعة سلاح نارى (5 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 12متهما لعدد (3) متهمين معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة - مبلغ مالى) بحوزة 4 متهمين وتنفيذ (306) حكم قضائى متنوع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.