الحكم على شقيقة زوجة رئيس بيرو بالحبس 30 شهرا فى تهم فساد

وكالات

ذكرت النيابة العامة في بيرو أن محكمة قضت بالحبس الاحتياطي لمدة 30 شهرا ضد لينيفر باريديس، شقيقة السيدة الأولى في البلاد، المشتبه بها فى تهم فساد.

وحسب موقع روسيا اليوم، ورد في التصريح أن "المحكمة وجدت ما يسند طلب الحبس الاحتياطي لمدة 30 شهرا للينيفر باريديس، التي تخضع للتحقيق بشأن منظمة إجرامية مفترضة"، في حين طلب مكتب المدعي العام في وقت سابق مدة 36 شهرا من الحبس الاحتياطي لباريديس.

ويشتبه في أن أقارب رئيس الدولة بيدرو كاستيلو، مثله، شاركوا في منظمة إجرامية متورطة في عمليات احتيال خلال مزادات لأعمال البنية التحتية.

ونفى كاستيلو مرارا الاتهامات الموجهة إليه ولأسرته بارتكاب جرائم. وقد تم بالفعل فتح ست قضايا ضد الرئيس، الذي يشتبه بتورطه في قضايا فساد، وتجارة النفوذ، وترقية المقربين منه، والسرقة الأدبية عند كتابة ورقة جامعية.