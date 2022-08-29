التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى 7 آلاف و697 طالبا/ طالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد 5 آلاف و313 طالبا/ وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4 آلاف 350 طالبا/ طالبة.

بينما أدى عدد 8 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وأدى طالب واحد شعبة الرياضات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة).

كما أدى عدد 6 طلاب من المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2022/8/30 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 9 آلاف و611 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد ألفان و823 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و745 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، ويؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).