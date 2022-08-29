التعليم العالى توافق على بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة

تقرير خاص

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف، صدور قرار من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يحمل رقم ٢٩٥٩ لسنة ٢٠٢٢، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة النهضة أن موافقة وزير التعليم العالي جاء بعد قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٢ بإضافة كليتي الفنون الجميلة والعمارة لكليات جامعة النهضة ببني سويف.

وقال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات كانت قد وافقت على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة، بالإضافة إلى ما جاء بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج البكالورويوس بالجامعة.

واضاف الملاحي أن كلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة، هي الكلية الوحيدة من نوعها بالجامعات الخاصة، وأن سياسة الكلية تهدف إلى تشكيل وإعداد الفنان المبدع والمُتَمَرِس الذي يجمع في دراسته بين الجانب الإبداعي الفني والجانب التطبيقي التجاري بالجمع أكاديمياً وعملياً بين مناهج دراسة الفنون الجميلة التقليدية بعراقتها ودورها في إعداد فنان من نوع خاص راقي، إلى جانب التطبيقات الحديثة لتلك الفنون الجميلة والتي تؤهل الطالب بالتدريب علمياً وفنياً بما يتوافق مع سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي؛ المزود بأحدث الوسائط

وتابع قائلا، إن الكلية تعمل على اتباع البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة في مجال الفنون التشكيلية، والتصميم الداخلي، وفنون الاتصال المرئي، والموسيقى، والسينما، لافتا إلى أن مدة الدراسة بالكلية تبلغ ٤ سنوات، وتنقسم إلى ٨ فصول رئيسية إلى جانب فصل صيفي يشمل التدريب العملي.