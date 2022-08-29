التصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار في الصف

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثتين لعاملين لقيا مصرعهما عقب رحلة التنقيب عن الآثار بمنطقة الصف في الجيزة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بحجز باقى المتهمين على ذمة تحريات المباحث .

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس مصرع عاملين خلال التنقيب عن الآثار في منطقة الصف، وتبين أن العاملين اتفقا على البحث عن الآثار، بعدما أوهمهما أحد الأشخاص بوجود كنز أثري أسفل منزل أحدهما.

وتوصلت التحريات إلى أن العاملين استخدما أدوات في عملية الحفر والتنقيب بمشاركة آخرين، وخلال الحفر انهارت الحفرة عليهما، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية واستخراج الجثتين ونقلهما إلى المشرحة.

وتحفظ رجال المباحث على أشخاص آخرين لمشاركتهم في عملية التنقيب، كما تم التحفظ على أدوات الحفر، وتعيين خدمة أمنية على المنزل الذي شهد التنقيب، تمهيدا لإجراء معاينة وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

انهارت حفرة على عاملين أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهما في منطقة الصف بالجيزة، وتم انتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شخصين انهارت عليهما حفرة في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات والمعاينة، وتبين أنه أثناء تنقيب عاملين عن الآثار داخل منزل أحدهما، انهارت حفرة عليهما، ما أسفر عن مصرعهما.

تم انتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.