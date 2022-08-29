اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:31 م
أكرم القصاص
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البرلمان العربي يطالب الأطراف السياسية بالعراق إلى إعلاء المصلحة الوطنية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:00 م
البرلمان العربي يطالب الأطراف السياسية بالعراق إلى إعلاء المصلحة الوطنية البرلمان العربي
بيشوى رمزى

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دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية، إلى ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق ووقف العنف حقناً للدماء العراقية، مؤكداً بأن الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقاً للدستور العراقي هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها الكريم .

 

وشدد البرلمان العربي على أهمية عودة الهدوء للساحة العراقية، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار، وتحمل المسؤولية الوطنية، فى ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العراق، للخروج بحل يضع مصلحة الشعب العراقي فوق أي اعتبار، بعيداً عن أي مصالح ضيقة، مؤكداً أن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

 

 


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