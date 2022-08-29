البترول: حقل ظهر يحقق رقما قياسيا بإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن هناك فرصاً جيدة فى مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، وأن هناك تنسيقً وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتى بتروشروق وبترول بلاعيم "بتروبل" عن العام المالى 2021/2022.

وطالب الوزير القائمين على منظومة الإنتاج في هيئة البترول وايجاس وبتروبل وبتروشروق والشركاء ببذل المزيد من الجهود واستثمار كل الفرص الجيدة المتاحة التي تحفز على حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج، كما اكد على أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقاً للكشف عن احتمالات جديدة واعدة واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول الى تلك الفرص.

كما أكد على أهمية الاستمرار في الالتزام بتنفيذ إجراءات وخطط السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة انطلاقاً مما تحققه الشركة في هذا الاطار بمواقع عملها وخاصة حقل ظهر .

ومن جانبه استعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروشروق أهم نتائج الأعمال موضحاً أن حقل غاز ظهر حقق خلال العام المالى 2021/2022 رقماً قياسياً منذ بدء الإنتاج عام 2017/2018 حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً علاوة على نحو 5 الاف برميل متكثفات يومياً، لافتاً إلى أن الاستثمارات خلال العام بلغ 741 مليون دولار ليصل بذلك اجمالى حجم الاستثمارات في حقل ظهر منذ بدء العمل الى اكثر من 12 مليار دولار .

كما استعرض موافى نتائج أعمال شركة بتروبل موضحاً أن الإنتاج اليومى بلغ اكثر من مليار قدم مكعب غاز ونحو 65 ألف برميل زيت خام و 11 الف برميل متكثفات وأن إجمالى الاستثمارات بلغ 714 مليون دولار، وأشار إلى أنه تم خلال العام وضع 13 بئراً على الإنتاج بحقول سيناء بمعدلات إنتاج أولية حوالى 7300 برميل يومياً بالرغم من التناقص الطبيعى للمخزون من الحقول القديمة التى تنتج منذ أكثر من 70 عاماً، وأنه تم تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج، كما استعرض أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مثل بلطيم جنوب غرب وجنوب غرب بشروش.

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونوابه للاستكشاف والإنتاج والعمليات والتخطيط والمشروعات والشئون المالية والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والمالية والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، وممثلو شركات إينى وروزنفت وبى بى ومبادلة .