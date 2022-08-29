اليوم السابع
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الأنبا باخوم يشارك فى ندوة مسار العائلة المقدسة بنادى روتارى التحرير

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:48 م
الأنبا باخوم يشارك فى ندوة مسار العائلة المقدسة بنادى روتارى التحرير جانب من اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

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شارك مساء اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، فى ندوة مسار العائلة المقدسة للدكتور عادل الجندى، والمنظمة من نادى روتارى التحرير، بقيادة السيد محمد منتصر، رئيس النادى.

وشارك فى الندوة الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكانى، مدير المركز الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، وعدد من الشخصيات الهامة.

وتضمن اليوم كلمة من السيد محمد منتصر، رئيس نادى روتارى التحرير، رحب فيها بالحضور الكريم، أعقبها كلمة من الأنبا باخوم، حيث عبر عن امتنانه، لمشاركته فى هذه الندوة الهامة، داعيًا الجميع، من أجل العمل سويًا للأمام.

 

وأضاف نيافته قائلًا: نفتخر دائمًا بما تركه لنا الأقدمون، لنعمل معًا، حتى نصنع مجدًا تفتخر به كافة الأجيال، كما أعلن النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية عن استعداد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لتقديم يد العون مع نادي روتارى التحرير فيما يساهم فى تنمية الوطن، وكذلك التوعية بأهمية مسار العائلة المقدسة، والسياحة بمصر.

 

وتضمنت الندوة عرض بعض الأخبار الروتارية من قبل السكرتير الفخرى للنادى، دعاء الهلاوى، أعقبها كلمة وجيزة من السيد محمد منتصر، رئيس النادى، والذى تحدث عن المشروعات، والأنشطة، التى يقدمها نادي روتارى التحرير.

 

وفى كلمتها، تحدثت الدكتورة نايفن حلمى، حول الأسبوع الروتاري الدولي، لتكريم الأطقم الطبية بالنادي، ثم دار حوار جماعي مع قائد ندوة مسار العائلة المقدسة، الدكتور عادل الجندى، المنسق الوطنى للمشروع الوطنى السياحى "مسار العائلة المقدسة، وعضو اللجنة الوطنية لإعداد ملف "مسار العائلة المقدسة" المقدم لليونيسكو.


الكنيسه الكاثوليكيه

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