الأمير تشارلز يتبرع لمنظمة الإغاثة الإسلامية لدعم متضررى الفيضانات فى باكستان

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تبرع الأمير تشارلز، إلى منظمة الإغاثة الإسلامية لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات في باكستان.

وقال الأمير تشارلز إنه يشعر هو وزوجته بالحزن الشديد جراء الدمار الذي أحدثته الفيضانات الأخيرة في باكستان.



يشار إلى أن باكستان تعرضت إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد خلال الفترة الماضية، حيث تضرر أكثر من 30 مليون شخص وجرفت الفيضانات المفاجئة القرى والمحاصيل وتسببت في نفوق 800 ألف رأس من الماشية.

وينفذ الجنود وعمال الإنقاذ إجلاء السكان الذين تقطعت بهم السبل إلى مخيمات الإغاثة وتوفير الغذاء لآلاف الباكستانيين النازحين.. وبلغ عدد الضحايا 1061 شخصا على الأقل حتى الآن، وذلك بعد الإبلاغ عن وقوع وفيات جديدة في عدة مقاطعات مختلفة.