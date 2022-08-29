اليوم السابع
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الأقصر تشهد تحليق 13 رحلة بالون على متنها 260 سائحا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:36 م
الأقصر تشهد تحليق 13 رحلة بالون على متنها 260 سائحا البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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مع ارتفاع درجات الحرارة بمحافظة الأقصر جنوباً، تشهد حركة البالون الطائر انخفاض طفيف فى معدل الرحلات اليومية، حيث شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية، وخرجت في سماء المحافظة 13 رحلة بالون على متنها حوالي 260 سائحا.

وتعتبر رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وقال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، إن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويؤكد أحمد عبود، لـ"اليوم السابع"، أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

 


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