الأغذية والأجهزة الكهربائية أكثر القطاعات ارتفاعا فى يونيو.. إنفو جراف

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2022، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية" إلى 119.38 في يونيو الماضي "أولي" مقابل 119.38 في مايو السابق له "نهائي" بنسبة زيادة بلغت 6.56٪.

وكان توزيع القطاعات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بالإنفو جراف، وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 474.07 في شهر يونيو الماضى، مقابل شهر مايو الماضي، حيث بلغ 365.90 بارتفاع بلغ 29.56٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

سجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغ 122.04 بارتفاع بلغ 15.54٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 99.41 فى شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغ 104.46 بتراجع بلغ 4.83٪ وذلك لتوافر المخزون، وبلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 67.83 خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الماضي حيث بلغ 71.74 بانخفاض قدره 5.45٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.