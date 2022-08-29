الأرصاد تبشر المواطنين: نشاط رياح بكافة الأنحاء وشعور بتحسن حالة الطقس

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة نهارا علي القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وتنشط الرياح نسبيا علي مختلف الأنحاء لتحسن الإحساس بحالة الطقس خاصة أوقات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأجواء معتدلة ليلا بسبب نشاط الرياح الذي يعطي شعورا أفضل بحالة الطقس، كما تقل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لتصل 36 درجة بسبب نشاط الرياح الملحوظ.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ورمال مثارة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.