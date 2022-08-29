اليوم السابع
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اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية للدور الثانى لمعاهد الشرقية الأزهرية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:18 م
اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية للدور الثانى لمعاهد الشرقية الأزهرية الأزهر الشريف - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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أعتمد الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2021-2022 لمعاهد منطقة الشرقية، بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99% بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية، 98% .

وقدم "الجنيدى"، التهنئة لجميع الناجحين من التلاميذ والطلاب وذويهم مطالباً الناجحين ببذل مزيد من الجهد، كما وجه الشكر لجميع المعنيين بالشهاتين الابتدائية والإعدادية وعلى الأخص رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية. 
 
ومن جانبه أكد  الدكتور عبدالله حسين ، الوكيل الثقافي للمنطقة أن ارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام يعد مؤشراً جيداً يعكس جهود منطقة الشرقية الأزهرية وسعيها الدائم لتحقيق أفضل النتائج على كافة الأصعدة.
 
وفي السياق ذاته أضاف الدكتور عطا حسيني ، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن كشوف الدرجات واستمارات الناجحين ستصل المعاهد اعتباراً من غداً الثلاثاء 30 اغسطس الجاري.

الشرقية

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

نتيجة الدور الثاني الازهر

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