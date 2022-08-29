اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الحديد والصلب اليوم الاثنين.. الطن يبدأ من 17500 جنيه

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:00 ص
استقرار أسعار الحديد والصلب اليوم الاثنين.. الطن يبدأ من 17500 جنيه حديد تسليح
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسعار الحديد والصلب فى السوق، اليوم الأثنين 29-8-2022 استقرار  ملحوظًا، خلال التداولات بعد أن أرسلت بعض المصانع المنتجة رسائل نصية لعملائها بتعديل أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس 2022، لتتراوح قيمة الزيادة في أسعار الحديد والصلب للمستهلكين 200 إلى 400 جنيهًا وفيما يلى تفاصيل أسعار حديد التسليح.

 

أسعار الحديد والصلب اليوم:

حديد بيشاى للصلب 17500 جنيه للطن

حديد الجيوشى للصلب 17500 جنيه للطن

حديد الجارحى 17550 جنيها للطن

حديد عز 17900 جنيه للطن

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.


حديد

حديد تسليح

أسمنت

مواد بناء

اسعار الحديد

الحديد والصلب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة