استطلاع: 56% من الديمقراطيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة 2024‏

قال أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة في استطلاع جديد للرأي، إن الرئيس جو بايدن لا ينبغي أن يترشح لولاية ثانية في عام 2024.
وجد استطلاع أجرته يو اس توداي أن 56 في المائة من الناخبين الديمقراطيين يعارضون محاولة إعادة انتخاب بايدن، رغم موافقتهم عليه فيما يتعلق بخبرته الحكومية ومعرفته بالسياسة والتركيز على توحيد البلاد.
وقال 60 في المائة من النواب الديمقراطيين إنهم يعتقدون أن بايدن يمكن أن يفوز إذا ترشح في عام 2024.
على النقيض من ذلك، يعتقد 82 في المائة من الناخبين الجمهوريين أن الرئيس السابق دونالد ترامب يمكن أن يفوز في انتخابات عام 2024 ، ويعتقد 59 في المائة أنه "يستحق إعادة انتخابه" ويجب أن يكون المرشح الجمهوري.
قال بايدن إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه ، على الرغم من عمره ومؤشرات الموافقة المنخفضة بشكل عام، بينما لم يعلن ترامب رسميًا بعد عن ترشحه للمرة الثالثة للبيت الأبيض ، لكنه ألمح مرارًا وتكرارًا إلى نيته الدخول في سباق 2024.
وأشار الاستطلاع ان 90 في المائة من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن ترامب "على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لإنجاز الأمور" ، مقارنة بـ 73 في المائة من الديمقراطيين الذين قالوا الشيء نفسه عن بايدن.
كان من المرجح أن ينظر المستجيبون من كلا الجانبين إلى الحزب الديمقراطي أكثر من الحزب الجمهوري على أنه أكثر شمولاً و على استعداد لتقديم تنازلات لإنجاز الأمور، بينما كان من المرجح أن يُنظر إلى الحزب الجمهوري على أنه مفيد للاقتصاد و محاربة الجريمة.
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