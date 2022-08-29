اليوم السابع
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استطلاع: 56% من الديمقراطيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة 2024‏

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:06 م
استطلاع: 56% من الديمقراطيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة 2024‏ بايدن
نهال أبو السعود

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قال أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة في استطلاع جديد للرأي، إن الرئيس ‏جو بايدن لا ينبغي أن يترشح لولاية ثانية في عام 2024.‏
 
وجد استطلاع أجرته يو اس توداي أن 56 في المائة من الناخبين الديمقراطيين يعارضون محاولة ‏إعادة انتخاب بايدن، رغم موافقتهم عليه فيما يتعلق بخبرته الحكومية ومعرفته بالسياسة ‏والتركيز على توحيد البلاد.‏
 
وقال 60 في المائة من النواب الديمقراطيين إنهم يعتقدون أن بايدن يمكن أن يفوز إذا ترشح في عام ‏‏2024.‏
 
على النقيض من ذلك، يعتقد 82 في المائة من الناخبين الجمهوريين أن الرئيس السابق دونالد ‏ترامب يمكن أن يفوز في انتخابات عام 2024 ، ويعتقد 59 في المائة أنه "يستحق إعادة انتخابه" ‏ويجب أن يكون المرشح الجمهوري.‏
 
قال بايدن إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه ، على الرغم من عمره ومؤشرات الموافقة المنخفضة ‏بشكل عام، بينما لم يعلن ترامب رسميًا بعد عن ترشحه للمرة الثالثة للبيت الأبيض ، لكنه ألمح مرارًا ‏وتكرارًا إلى نيته الدخول في سباق 2024.‏
 
وأشار الاستطلاع ان 90 في المائة من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن ترامب "على استعداد ‏لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لإنجاز الأمور" ، مقارنة بـ 73 في المائة من الديمقراطيين الذين ‏قالوا الشيء نفسه عن بايدن.‏
 
كان من المرجح أن ينظر المستجيبون من كلا الجانبين إلى الحزب الديمقراطي أكثر من الحزب ‏الجمهوري على أنه أكثر شمولاً و على استعداد لتقديم تنازلات لإنجاز الأمور، بينما كان من المرجح ‏أن يُنظر إلى الحزب الجمهوري على أنه مفيد للاقتصاد و محاربة الجريمة.‏

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الانتخابات الامريكية 2024

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