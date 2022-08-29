ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1136 قتيلاً

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى 1136 قتيلاً.



وأضافت الهيئة - في بيان - أن 1634 شخصاً تعرضوا لإصابات في حوادث مختلفة مرتبطة بالأمطار والفيضانات، كما تعرضت أكثر من 735 ألفاً و375 رأساً من الماشية للنفوق، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا دون" باكستانية.



وإضافة إلى ذلك، تضرر أكثر من 3 آلاف و451 كيلومتراً من الطرق، و149 جسراً، و170 متجراً، و949 ألفاً و858 منزلاً في جميع أنحاء البلاد، وفق البيان.



من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن - في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" - إن "ثلث باكستان أصبح تحت الماء"، مضيفة أن هذا النوع من الأمطار والفيضانات لم تشهده البلاد من قبل.



وأكدت أنه "لا يمكن لدولة واحدة أن تتعامل بمفردها مع الآثار المتعددة والمتتالية للظواهر الجوية والمناخية القاسية".