كفر الشيخ محمد سليمان

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تسليم موقع إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المستشفى والانتهاء منه خلال العام القادم لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، وممثلي مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بكفر الشيخ سيوفر لأبناء المحافظة خدمة نوعية متميزة ويزيح عن كاهلهم عناء السفر وتكلفة تلقي العلاج خارج المحافظة، ويحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة كفر الشيخ.