ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن عبد المهاري نائب رئيس مركز بيانات ومعلومات واتصالات الكوارث " تكثف الوكالة الإقليمية في منطقة جزر مينتاواي المراقبة، أما بالنسبة للوضع الحالي، فهو آمن وتحت السيطرة، وإذا كان هناك أي تطور (من حيث) المعلومات عن الوضع، فسيتم تحديثه بانتظام."

وأوضح مهاري إن فريق عمل جزر مينتاواي أجرى تقييمًا ميدانيًا وتنسيقًا مع الأطراف ذات الصلة، مشيرا إلى أن "نتائج التقييم الأولي أظهرت حدوث أضرار طفيفة في المباني في جزيرة سيبيروت على شكل شقوق في الجدران وبعض أجزاء السقف، وحتى الآن ، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات " .

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث عن زلزال قوته 6.1 درجة في جزر مينتاواي، غرب سومطرة، ما تسبب في أضرار طفيفة في جزيرة سيبيروت.

وأفادت التقارير أن مركز الزلزال يقع عند خط عرض جنوبي 0.99 درجة وخط طول 98.53 درجة شرقا ، على بعد حوالي 161 كيلومترا شمال غرب جزر مينتاواي، على عمق 10 كيلومترات .

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، لم يكن للزلزال القدرة على إحداث تسونامي.

وكانت المناطق التي شعرت أيضًا بهزات الزلزال هي شمال سيبيروت ، وتوابيجات ، وباينان ، وبادانج ، وبادانج بانجانج ، وبوكيتينغي ، وسولوك ، وجنوب سولوك .

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت اليوم أن الزلزال كان بقوة 8ر5 درجة وكان على عمق 11.9 كيلومتر.

