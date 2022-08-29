اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:29 م
أكرم القصاص
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إعلان حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:01 م
إعلان حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات.


وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - إنها "تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".


وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق كافة المؤسسات التابعة له.


وكرد فعل لهذا القرار اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.


ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، كما يشهد مظاهرات احتجاجا على الوضع السياسي في البلاد وسط مطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

 


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