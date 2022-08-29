اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:51 م
إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين بالإسماعيلية حادث - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق عزالدين بدائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على وصلة عزالدين بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف، ونقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا .. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 
 

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