إصابة 3 أشخاص بكسور فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بمركز إدكو في البحيرة.



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز آدم و.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: "م.د.ش "30 عامًاو "س.د.ش 9 أعوام و" ا م ا "45عاما .



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.



