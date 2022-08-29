إصابة 3 أشخاص بكسور فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بمركز إدكو في البحيرة.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز آدم و.
وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: "م.د.ش "30 عامًاو "س.د.ش 9 أعوام و" ا م ا "45عاما .
وتم نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
إصابة 3 أشخاص بكسور فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرةالإثنين، 29 أغسطس 2022 11:14 ص
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بمركز إدكو في البحيرة.
الموضوعات المتعلقة
السيطرة على حريق شقة سكنية أمام ديوان محافظة البحيرة دون خسائر بشريةالأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:33 م
إزالة 432 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرةالأحد، 14 أغسطس 2022 11:23 ص
محافظ البحيرة يستقبل وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي.. صورالسبت، 13 أغسطس 2022 05:07 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة