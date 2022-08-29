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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:56 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الصحراوي فى جنوب الجيزة ووجود مصابين، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سياراتين نقل وملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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