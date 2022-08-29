إصابة شخصين نتيجة حادث مرورى بنطاق دائرة قسم ثالث الإسماعيلية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث مرورى بمنطقة الخامسة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة شخصين نتيجة وقوع حادث مرورى بمنطقة الخامسة امام على خليل دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة كلا من النبوى إبراهيم النبوى 19 عاما مقيم الحرفى مصاب كدمات وسحجات بالجسم وطارق صبرى شعبان 14 عاما مقيم نفس العنوان مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح قطعية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.