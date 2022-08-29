إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا - صابر سعيد

أصيب شخصين، اليوم الإثنين ، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل، بقرية المحروسة بقنا حيث تلقي اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارا ، بإصابة شخصين إثر تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل بقرية المحروسة بمركز قنا.

وتبين إصابة عبدالرحمن أحمد سعد يونس، 19 عاما، طارق خالد فرج، 30 عاما، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بقرية وتم نقل المصابين إلي مستشفي قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.