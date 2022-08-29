اليوم السابع
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إصابة سائق توكتوك إثر انقلابه في إحدى الترع بالغربية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:17 ص
إصابة سائق توكتوك إثر انقلابه في إحدى الترع بالغربية اسعاف
الغربية محمد طارق

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شهدت قرية الكرما التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، حادث انقلاب توك توك بترعة القرية، ما أسفر عن إصابة السائق جروح وكدمات خفيفة، وتمكن الأهالي من انتشال التوكتوك على الفور.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب توك توك بترعة الكرما التابعة للمركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير التوكتوك اختلت عجلة القيادة بيد السائق وسقط في الترعة وتمكن الأهالى من إنقاذهما، وأسفر الحادث عن إصابته بجروح وكدمات خفيفة بالجسد، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.




 


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