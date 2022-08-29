أسوشيتدبرس: تسرب وقود يهدد بتأجيل مهمة ناسا الجديدة على سطح القمر

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن تسريب الوقود خلال الاستعدادات الأخيرة يهدد تأجيل إطلاق صاروخ ناسا الجديد إلى القمر، المقرر اليوم الاثنين، فى رحلة تحمل على متنها ثلاث دمى تجريبية.

وقالت الوكالة إنه مع اقتراب اللحظات الثمينة لعودة أمريكا إلى سطح القمر لأول مرة منذ 50 عاما، توقفت ناسا مرارا وبدأت فى تزويد صاروخ نظام الإطلاق الفضائى بالوقود بما يقرب من مليون جالون من الهيدروجين والأكسجين فائق البرودة بسبب وجود تسرب.

وكان تزويد الوقود متأخرا بالفعل نحو ساعة بسبب العواصف الرعدية قبالة مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا.

وظهر تسرب الهيدروجين شديد الإنفجار فى نفس المكان الذى شهد تسربا أثناء إجراء بروفة فى الربيع الماضى، ثم حدث تسرب ثانى للهيدروجين على ما يبدو فى صمام مما تسبب فى مشكلة فى يونيو الماضى، لكن ناسا أعتقدت أنها حلت الأمر، بحسب ما قال مسئولون. وفى وقت لاحق فى الصباح، اكتشف مسئولو ناسا ما كانوا يخشون أن يكون صدعا أو عيبا آخر فى المرحلة الأساسية، خزان الوقود البرتقالى الكبير الذى يحمل أربع محركات رئيسية، لكنهم قالوا إنه كان مجرد تراكما للصقيع على ما يبدو.

ويستعد الصاروخ للإقلاع فى مهمة لوضع كبسولة الطاقة فى مدار حول القمر، ويمثل الإطلاق علامة فارقة فى سعى أمريكا لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر لأول مرة مذ نهاية برنامج أبولو قبل 50 عاما.