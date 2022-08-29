أسعار الذهب اليوم تفتح على استقرار عند 1083 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، حيث فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على استقرار ملحوظ حتي الآن، بعد توقف التداول على الذهب في البورصة العالمية، وكذلك الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1083 جنيها بدون إضافة مصنعية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1083 جنيها.

عيار 18 يسجل 928 جنيها.

عيار 24 يسجل 1238 جنيها.

الجنيه الذهب 8664 جنيها.

يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ومن المقرر اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 إعلان الميزان التجاري في تركيا، ويوم الثلاثاء إعلان مؤشر الواردات في ألمانيا ومؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر أسعار المنازل في أمريكا.

وينتظر المتداولون على الذهب يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 إعلان الإنتاج الصناعي في اليابان ومؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين ومعدل البطالة الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومخزون النفط الخام بأمريكا.

ويعتبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.