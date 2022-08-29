أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 29-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 29-8-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، بلتون المالية القابضة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 4.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 837.5 ألف جنيه، 6.6 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12472 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3743 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.114 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.864 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 2.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.92%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.034 دولار بنسبة تراجع بلغت 10.53%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 24.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 24.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.56%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.95%.