أبو الغيط يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة فى العراق ويدعو لتغليب المصلحة الوطنية

بيشوى رمزى

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أحمد ابو الغيط يتابع بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية، وأنه يدعو كافة الأطراف العراقية الى تغليب المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات أخري لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة علي استقرار البلاد.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام يحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء، مشددا علي ضرورة ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كافة المظاهر المسلحة وتفادي اراقة الدماء. وأشار الي أن الجامعة العربية تتابع كافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي وصيانة الأمن والاستقرار في البلاد.