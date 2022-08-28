64.6 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 6 شهور

كتب هانى الحوتى

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر حقق قفزة ملموسة في الفترة الماضية لتسجل أرصدته نحو 64.6 مليار جنيه لخدمة 4.5 مليون عميل بنهاية يونيو 2022.

وأوضحت "ذو الفقار"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد منحت تمويلات بواقع 31.9 مليار جنيه لخدمة 3.8 مليون عميل، بينما ضخ الجهاز المصرفي تمويلات حتى 200 ألف جنيه بنحو 32.7 مليار جنيه لعدد 778 ألف عميل بنهاية يونيو 2022.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اقتحام لاعبين جدد للنشاط وإتاحة باقة من المنتجات المتنوعة أبرزها منتج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي بدأت إتاحته في يوليو 2021 من خلال الشركات لتصل أرصدته في نهاية يونيو 2022 إلى 906 مليون جنيه لنحو 980 مستفيد، فضلاً عن منتج التمويل الأصغرNano Finance (حتى 3000 جنيه) الذي سجلت أرصدته 17.19 مليون جنيه بواقع 31.18 ألف مستفيد خلال نفس الفترة، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابعت:" كما أن وجود كيانات قوية في السوق أسهم في ابتكار حزمة من المنتجات المستحدثة التي تلبي احتياجات العملاء منها التمويل الأخضر والصناديق الاستثمارية التي تستهدف قبول ايداعات العملاء، الأمر الذي يعزز قدرة النشاط على مواصلة الأداء المتميز وتحقيق طفرات واضحة في مؤشراته على كافة الأصعدة".

وتوقعت تحقيق معدلات نمو ملموسة في أرصدة وقاعدة عملاء تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الأعوام المقبلة، لاسيما في ظل تضافر الجهود المبذولة من الجهات الرقابية الداعمة لتنمية النشاط وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.