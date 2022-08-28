4 مبادرات لتنشيط السياحة في رأس البر.. "الرسم على الرمال" الأبرز

دمياط - فريق المحافظات

تشهد شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كثيفا، وذلك عقب استقبال العديد من الرحلات، إلى جانب استقبال رواد المدينة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتشهد المدينة عددا من المبادرات والفعاليات لجذب وتنشيط السياحة.

مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" تتصدر المشهد بشواطئ رأس البر، استهدفت تلك المبادرة تواجد الكثير من الأسر للتوعية من مخاطر الإدمان، وطرق الوقاية منه، وكذلك طرق التواصل مع مؤسسات العلاج حال اكتشاف شخص مدمن.

كما شهدت الفاعلية أيضا تفاعلا كبيرا من قبل المتواجدين بشواطئ رأس البر.

الرسم على الرمال.. مبادرة لجذب السياحة الداخلية

شارك بتلك المبادرة الكثير من هواة الرسم، تحت إشراف المحافظة ومجلس مدينة رأس البر، وجاءت تلك المبادرة فى المركز الثانى ضمن أبرز المبادرات التى أطلقتها محافظة دمياط لتنشيط السياحة بالمدينة قبل انتهاء فصل الصيف.

مهرجان صيف بلدنا فى المركز الثالث

احتلت عروض مهرجان "صيف بلدنا" الفنية المركز الثالث ضمن مبادرات محافظ دمياط لتنشيط السياحة، تميزت تلك العروض بالكشف عن مواهب متعددة فى شتى المجالات أيضا تمكنت من جذب انتباه الجمهور لتلك العروض والتى نالت إعجاب الكثير من زوار المدينة.

عودة معرض الكتاب

وفى المركز الرابع جاء معرض الكتاب والذى عاد مجددا لمدينة رأس البر، بعد توقف استمر لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، استهدف هذا المعرض جمهور معين من الباحثين عن الكتب النادرة، أيضا كان لأسعار الكتب المتميزة فضلا كبيرا فى جذب الجمهور لترتفع زيارات الأسر المصرية لشواطئ رأس البر بشكل ملحوظ.





المبادرة







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مبادرة-الرسم-على-الرمال-(2)







مبادرة-الرسم-على-الرمال-(3)







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