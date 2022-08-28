وكيل صحة دمياط يتابع تقديم الخدمات لـ 280 ألف مواطن بمستشفى الجلدية

دمياط - معتز الشربيني

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بدمياط، قام بتفقد عيادات الكشف و صيدلية المستشفى.

ووجه بزيادة إعداد العيادات لتقليل الزحام، كما قام بمتابعة مركز تطعيم لقاح كورونا بالمستشفى والتنبيه بمتابعة الاطلاع على كارت التطعيم للمترددين واتباع الإجراءات الاحترازية فى ساحات الانتظار والعيادات، كذلك قام بمتابعة الانضباط الإدارى بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضى.

يذكر أن مستشفى الأمراض الجلدية بدمياط قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 280 ألف مواطن خلال عام 2021.