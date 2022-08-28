اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يتابع أول شحنة ماكينات حديثة بمصنع غزل "4" بشركة غزل المحلة

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:51 م
وزير قطاع الأعمال يتابع أول شحنة ماكينات حديثة بمصنع غزل "4" بشركة غزل المحلة وزير قطاع الأعمال خلال تفقد المعدات
كتب عبد الحليم سالم

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خلال جولته بموقع مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة الواردة للمصنع مؤخرًا بعدد 60 حاوية ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
 
 وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل ، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت بمصنع "غزل 4".
 
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وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، بقيمة نحو 540 مليون يورو.
 
 ويتوالى وصول ماكينات مصنع "غزل 4" خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.
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 ومن المقرر أن يضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.
 
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ماكينات الغزل الجديدة

وزير قطاع الاعمال

محمود عصمت

القابضة للغزل والنسيج

غزل المحلة



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