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وزير التعليم يناقش مع مديرى المديريات عودة الطلاب للمدارس ومجموعات التقوية

الأحد، 28 أغسطس 2022 10:00 ص
وزير التعليم يناقش مع مديرى المديريات عودة الطلاب للمدارس ومجموعات التقوية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين

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يعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهر اليوم، اجتماعا، مع مديرى المديريات التعليمية، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وتحديدا عودة الطلاب للمدارس وتفعيل مجموعات التقوية بشكل جاذب لتكون بديلا للدروس الخصوصية، إضافة إلى أعمال الصيانة والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه يترأس صندوق الزمالة للمعلمين، ولن يكون هناك تطوير إلا بتحسين أداء المعلمين مهنيا، مشددا على أن طلاب الثانوى العام لن يبدأوا العام الدراسى الجديد إلا إذا كان كل ما يتعلق بالتقييم والامتحانات معلن وواضح بشكل صريح.
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أنه يعمل باستراتيجيتين، الأولى قصيرة المدى وتشمل مجموعة من القرارات ورؤية أخرى بعيدة المدى مهمة جدا سيتم إعلانها فى وقتها.

التربية والتعليم

الاستعداد للعام الدراسى الجديد

اخبار مصر

اخبار التعليم

التقييم فى الثانوى العام



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