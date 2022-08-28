

وأوضح هابيك -في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني- أن "خزانات الغاز تمتلئ أسرع من المُخطط له"، مشيرا إلى أن هدف الحكومة في ملء 85% من سعة الخزانات بحلول أكتوبر قد يتم تحقيقه مع بداية سبتمبر المقبل.



ولفت هابيك إلى أن الهدف من تخزين الغاز الطبيعي حاليا هو تزويد الشركات الألمانية عند الحاجة حتى تتمكن من إمداد المنازل والمصانع بالغاز الطبيعي المطلوب خلال فصل الشتاء.



ونقلت هيئة الإذاعة الألمانية عن المجموعة الأوروبية للبنية التحتية للغاز الطبيعي "جي آي إي"، أن مستوى المخزون الألماني بلغ بالفعل 82% من إجمالي السعة التخزينية.



وأضافت هيئة الإذاعة الألمانية أن الهدف القادم هو ملء 95% من خزانات الغاز الطبيعي بحلول أول نوفمبر القادم، لكن مع الأخذ في الاعتبار المعدل الحالي لملء الخزانات، من المفترض أن يتم تحقيق الهدف قبل هذا الموعد.



ونوهت هيئة الإذاعة الألمانية عن أن روسيا تخطط لإغلاق خط إمداد الغاز الطبيعي إلى ألمانيا "نورد ستريم 1" يوم 31 أغسطس ولمدة 3 أيام، لافتة إلى أن الغاز القادم من روسيا تم بالفعل تخفيض كميته منذ عدة أسابيع ووصلت حاليا إلى 20% فقط من السعة الإجمالية لخط الإمداد.



وأشارت هيئة الإذاعة الألمانية أنه رغم تشكيل الغاز الطبيعي الروسي 55% من إجمالي الاستهلاك في ألمانيا عام 2021، إلا أن تلك النسبة انخفضت إلى 9.5% فقط، حيث بدأت ألمانيا في الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي من النرويج وهولندا، كما من المتوقع أن يبدأ الغاز الطبيعي في التدفق من فرنسا إلى ألمانيا بمجرد حل بعض المشكلات التقنية والتنظيمية.