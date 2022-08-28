وزارة السياحة والآثار تشارك في ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار في فعاليات ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة والذي سيُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء وستنظمه وزارة الشباب والرياضة غداً الإثنين، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشارك الوزارة بجناح بمعرض المنتجات الوزارية الذي سيُقام خلال الملتقى حيث تم تزويد الجناح بالمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري، وشاشة عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز أنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة، كما سيتم عرض فيلم عن المتحف المصري الكبير وآخر عن المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تشارك الوزارة بمجموعة من شباب العاملين بها وبالهيئات التابعة لها، حيث سيقوموا بإلقاء الضوء على دور الوزارة كمحفز ورقيب ومنظم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمصريين والسائحين بالمقصد السياحي المصري والنهوض بقطاع السياحة بمصر والذي يعد أحد روافد الاقتصاد القومي للبلاد، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها بلدهم، هذا بالإضافة إلى الحديث عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخراً وجهود الوزارة في الحفاظ على تراث مصر الأثري.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يُعد أول تجمع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات بهدف التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة لخدمة شباب مصر .