وزارة التخطيط تشارك فى الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

كتبت أسماء أمين

تشارك غدًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 1500 من الشباب، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بالشباب الذين يمثلون الثروة القومية التي يتم الاعتماد عليها لصنع مستقبل أفضل، ورسم خطط التنمية، موضحة أن الدولة توفر جميع المجالات للتدريب وتمكين الشباب.

ومن المقرر أن تشارك وزارة التخطيط في جلسة (شباب العاصمة يسأل)، كما تتضمن مشاركة الوزارة إقامة معرض متخصص حول الخدمات والمبادرات التي تقدمها، منها مشروع سيارات مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة لخدمة المواطنين، ومشروع رواد 2030 والمنح والتدريبات التي يقدمها للشباب في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرتي "كن سفيرًا" و"شباب من أجل التنمية"، فضلا عن استعراض دليل معايير الاستدامة البيئية وخطة المواطن.