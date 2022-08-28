وزارة الإسكان تشارك فى فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة

كتب أحمد حسن

تشارك وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة غدا الاثنين بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 1500 شاب من ممثلي الوزارات والمؤسسات.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على المشاركة في هذا الحدث الذى يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابية خاصة ان الشباب لهم دورهم الفعال في بناء الجمهورية الجديدة، والذى تؤمن به القيادة السياسية وتدعمه وتسانده، بجانب أن الإنجازات والمشروعات الحضارية التي تشهدها مصر الان في إطار عملية التنمية الشاملة ستكون مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ملقاة على عاتق الشباب، قادة المستقبل.

وسيقوم جهاز العاصمة الإدارية، ممثلا عن وزارة الإسكان بالعاصمة الادارية خلال فعاليات الملتقى، باستعراض الدور الحيوى للوزارة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمدينة ومنها منطقة الأعمال المركزية CBD، والتي تضم عدد 20 برجا يتوسطها البرج الأيقوني اعلى برج في افريقيا بارتفاع 385 مترا، وكذا مشروع الحدائق المركزية " كابيتال بارك" الذي يعد بدوره اكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم، يحوي العديد من المعالم الهامة من بحيرات مائية وحدائق متنوعة وجميع الخدمات ايضا، ومشروع الحي السكني الثالث R3 بمساحة 1016 فدانا تقريبا، ويضم 24 ألف وحدة سكنية تقريبا منها منطقة فيلات، وأيضا مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة 885 فدانا، يضم عدد 22 ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجري تنفيذ الحي طبقا للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسي الحديث ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

كما يقوم الجهاز بتنفيذ اعمال المرافق للمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان والتي تشمل اعمال شبكات الصرف الصحي والمياة والري والكهرباء ومحطة معالجة الصرف الصحي والخطوط الناقلة للمياه من نهر النيل حتى العاصمة، وتشمل ايضا محطة تنقية المياة، وكذا يقوم الجهاز بتنفيذ اعمال تنسيق الموقع العام لبعض المناطق منها الحي الحكومي ومنطقة البنوك وبعض المحاور الرئيسية والميادين بالعاصمة الادارية.

وتسهم وزارة الإسكان في إنشاء وإقامة وتطوير وتنمية عدد كبير من المدن الجديدة بالدولة المصرية، والتى تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والتنموية.

كما سيتم إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية كمدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهما من مدن الجيل الرابع وجميع المدن الحالية والمستقبلية، والتي تخدم تحقيق أهداف رؤية مصر المستقبلية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة .