ننشر مواقيت الصلاة الأحد 28/8/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 32: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:45
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:38
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:53
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:51
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:29 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:30
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