ميدفيديف يتوقع ارتفاع أسعار الغاز لتصل إلى 5 آلاف يورو قبل نهاية 2022

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توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الأحد أن ترتفع أسعار الغاز في أوروبا لتصل إلى 5 آلاف يورو في السوق الفورية قبل نهاية العام الجاري.



وقال ميدفيديف - عبر تطبيق "تليجرام" وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - " إلى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بزيادة أسعار الغاز إلى 3500 يورو لكل ألف متر مكعب، فإنني مضطر لزيادة السعر المتوقع إلى 5000 يورو بحلول نهاية عام 2022".



وتقترب أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أن تتضاعف عشر مرات في نحو عام، مع ارتفاعها مجددا إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الجاري.

ومع تضاعف أسعار الغاز الطبيعي أكثر من 6 مرات العام الماضي - أي قبل الأزمة في أوكرانيا - زادت منذ بداية هذا العام بنحو 4 مرات إضافية بسبب موقف روسيا تجاه أوروبا بتقليل الإمدادات.



وجاء الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي على خلفية التحسب لفصل الشتاء وحاجة الدول الأوروبية إلى ملء مخزونات الغاز لديها لتلبية الاستهلاك في الأشهر المقبلة، وكانت تلك المخزونات قد تراجعت بأكثر من النصف ، نتيجة السحب منها لتعويض النقص المتكرر في إمدادات الغاز التي توفرها شركة "جازبروم" الروسية للدول الأوروبية، وكذلك نتيجة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي تضمنت الحزمة السادسة منها قبل أسابيع خفض الاعتماد بشدة على واردات الطاقة من روسيا.



ولم تتمكن الدول الأوروبية التي تعتمد بشدة على الغاز الروسي، من توفير حاجاتها من الغاز من السوق الفورية أو شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال عالي السعر، هذا في الوقت الذي تحتاج إلى مزيد من الكميات لزيادة مستويات مخزوناتها من الغاز.



وعلى الرغم من أنه ساد تفاؤل قصير بأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيعني تراجع الطلب على الطاقة، فإن الضغوط الأخيرة بخرت ذلك التفاؤل وعادت التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الغاز والطاقة عموماً بالتالي استمرار ارتفاع معدلات التضخم.



من ناحية أخرى، أفاد مدير الأبحاث في وكالة الأرصاد الحكومية الروسية، رومان فيلفاند، أن شهر أغسطس في طريقه ليصنف كأدفأ شهر على الإطلاق في مدينة موسكو.



وقال فيلفاند - لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد - إنه "من الممكن الآن أن نقول بثقة إن أغسطس سيصنف على أنه الأكثر حرارة على الإطلاق.هذا لأن النصف الثاني من الشهر كان حارًا جدًا".. و أضاف أن الرقم القياسي السابق تم تسجيله في أغسطس 2010 .. وقد احتفظت موسكو بسجل منتظم للطقس لمدة 143 عامًا.