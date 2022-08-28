"مياه الإسكندرية" تنظم لقاءات توعوية مع الأهالى بعزبة الجديدة وشاطئ السرايا

وعن الأطفال، فتم تقديم ألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين، بعدها تم الرد على أسئلة وإستفسارات الحاضرين وتوزيع بروشور المبادرة وأخذ الصور التذكارية معهم .

وفى نفس السياق تم تنظيم لقاء توعوى بشاطئ السرايا بالإسكندرية،بالتعاون مع وحدة صحة المنتزة ،حيث قامت إدارة التوعية بعمل لقاء توعوي على هامش المعرض المقام بشاطئ السرايا العام ، وقامت الإدارة بتنظيم لقاء توعوي مع السيدات الحاضرات عن ترشيد إستهلاك المياه وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة.

وخلال اللقاء تم التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كواحدة من أهم وأكبر المشروعات القومية التي تحقق العدالة الإجتماعية في الريف المصري بعد دخول جميع الخدمات التى تؤهله لحياه معيشية كريمة .