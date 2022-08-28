مكاسب أسبوعية وسط تقلبات مرتفعة باتجاهاتها.. أهم المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية وسط تقلبات مرتفعة في اتجاهاتها،وسجلت أسعار النفط 100.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 93.06 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعماً من:

تنامى التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو خفض إنتاجها بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

المخاوف حيال تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، مما يعني عدم عودة صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق في المدى القريب.

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 3.3 مليون برميل ، تزامناً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فضلا عن انخفاض المخزونات الاستراتيجية بأكبر وتيرة مسجلة على الإطلاق ، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 1985.

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من، تنامي المخاوف بأن يؤدي الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ويضعف الطلب على الوقود.

المخاوف حيال ضعف الطلب على الوقود في الصين ، على خلفية القيود المفروضة على استهلاك الطاقة بالمناطق الجنوبية الغربية ، وسط تضاؤل إنتاج الطاقة الكهرومائية وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فترة جفاف وموجة طقس حار طويلة.

ارتفاع مخزونات الجازولين الأمريكية ، تزامناً مع انخفاض الطلب المحلي بأكبر وتيرة مسجلة منذ نهاية عام 2021 ، مما ينذر بتباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادى.

تواصل المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووى، مما يعني استمرار احتمال عودة صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق العالمية.