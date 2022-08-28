مفوضية اللاجئين: العنف المسلح يجبر أكثر من مليون شخص على النزوح في موزمبيق

كتبت : هند المغربي

أدى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة إلى جانب الكوارث الطبيعية إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخليًا بشكل تراكمي في شمال ووسط موزمبيق في الوقت الذى تستضيف فيه موزمبيق 28،943 لاجئًا وطالب لجوء. وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ووفق تقرير المفوضية الأممية تسببت الهجمات الأخيرة في شمال موزامبيق في تشريد إضافي لأكثر من 83 ألفا و900 شخص، لافتة إلى أنه في 31 مارس 2022 ، أعلنت المفوضية حالة الطوارئ الثانية من المستوى الثاني لموزمبيق في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف التقرير انه تعمل المفوضية وشركاؤها بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتوفير الحماية والمساعدة للنازحين ودعت المفوضية إلى الإدماج الاجتماعي للنازحين واللاجئين وتؤكد أن العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة وقائمة على قرارات مستنيرة.