اليوم السابع
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مطران أخميم وساقلتة يفتتح كنيسة القديس يوسف النجار

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:33 م
مطران أخميم وساقلتة يفتتح كنيسة القديس يوسف النجار مطران أخميم وساقلته يفتتح كنيسة القديس
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة، صباح اليوم، كنيسة القديس يوسف النجار بمدينة أخميم الجديدة، وصلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها. 

وشارك الأنبا بسادة فى الصلوات الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان الدير.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة أول أمس الجمعة، الأنبا متاؤس أسقفورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه القديس يوسف

جبل اخميم



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